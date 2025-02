Lortica.it - Dolore, rigidità colonna verterbrale e intestino

Può capitare di avvertire una sensazione di blocco tra lavertebrale e il bacino, conche si irradia ai glutei, alla gamba e all’anca. Questa condizione può causare difficoltà nel mantenere la posizione eretta per lungo tempo, rendendo necessario sedersi frequentemente. Si tratta di sintomi riconducibili all’artrosi, ma anche a unirritato, che può influenzare il funzionamento di un muscolo fondamentale: l’ileo-psoas.Osservando persone di età diverse in situazioni quotidiane – al bar, al ristorante o in altri contesti – noto spesso la difficoltà ad alzarsi senza l’ausilio delle braccia o con movimenti ripetuti. Questo mi fa pensare a un ileo-psoas infiammato, motivo per cui oggi voglio approfondire il rapporto tra questo muscolo e l’.Test per Valutare lo Stato dell’Ileo-PsoasUn modo semplice per valutare la condizione dell’ileo-psoas è eseguire questo esercizio:Sedersi e alzarsi senza usare le braccia, sfruttando solo la forza delle gambe.