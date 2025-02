Quotidiano.net - Dolci di carnevale, il prezzo del burro in aumento del +48% sul 2024. Uova +25% (c’entra l’aviaria)

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 – In occasione delle tradizionali festività di, BMTI ha condotto un’analisi sulle principali materie prime utilizzate nell'industriaaria. Nello specifico, BMTI ha esaminato l’andamento dei prezzi di, farina, latte e, registrando tendenze di crescita per alcuni ingredienti chiave, a fronte di una stabilità in altri. Secondo i dati raccolti da BMTI, lehanno visto un notevoledei prezzi a partire da settembre, con una crescita che ha interrotto la sua tendenza al rialzo solo nel mese di gennaio. Nelle prime due settimane di febbraio, ildelleprovenienti da allevamenti a terra di taglia L ha raggiunto i 2,25 €/kg, registrando un incremento delrispetto allo stesso periodo del(elaborazione BMTI su dati della Commissione Unica Nazionale delleda Consumo).