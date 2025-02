Ilrestodelcarlino.it - Dobbiamo voler bene agli anziani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spero che la giustizia usi la mano pesante nei confronti di tutti quelli che hanno picchiato quei poverinella casa di riposo di Como. Non c'è cosa peggiore di quella di maltrattaree bambini. Queste persone vanno processate e condannate, i bambini sono il futuro, gliil passato, un passato di miseria e guerra, quegliche hanno picchiato hanno rischiato la vita per liberare l'Italia, per far sì che chi nato dopo il conflitto (come me nel 1954) potesse avere un bel futuro, come è successo. Gliandrebbero tenuti in casa, finire i loro giorni tra i propri cari, ma purtroppo non sempre è possibile. Mia madre e mio padre sono deceduti in casa, accuditi con amore dalla mia amata sorella, mio cognato e i miei due stupendi nipoti. Riccardo Ducci