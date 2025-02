Secoloditalia.it - Disse: “Le donne incinte riposino a casa”. Si dimette la consigliere del FdI finita nella gogna della sinistra. “Parole manipolate”

Ha annunciato le proprie dimissioni, Silvia Colombo, la consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia a Treviglio, in provincia di Bergamo, al centro delle polemiche per aver pronunciato in Consiglio comunale, l’altra sera, una frase che metteva in connessione lecon la possibilità dirsi dall’aula. La frasenel mirinosi presta a diverse interpretazioni, ma la sintesi che ne è stata fatta dai giornali e dalle colleghe di– “Se sei incinta resta a” – è sembrata davvero una forzatura eccessiva. “vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica dicomunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poivita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisognarsi».