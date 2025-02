Nerdpool.it - Disney+: le novità di marzo 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia

Ecco la lista completa con Film, Serie TV, Animazione e Documentari & Show, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti.

Tutti gli arrivi in Italia su Disney+:

5 marzo: UNA MAMMA PER AMICA
Serie TV Stagione 1-7

5 marzo: DAREDEVIL: RINASCITA
Serie TV Stagione 1 (ep. settimanali)

11 marzo: PRIMOS
Serie TV Animata Stagione 1

12 marzo: OCEANIA 2
Film Animazione/Avventura

12 marzo: DISNEY JUNIOR'S ARIEL
Serie TV Animata Stagione 1 (Parte 4)

19 marzo: STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES
Serie TV Animata Stagione 2 (Parte 2)

20 marzo: O'DESSA
Film Drammatico/Musicale

28 marzo: ALEXANDER E IL TERRIBILE, ORRIBILE, ABOMINEVOLE, MA VERAMENTE BRUTTISSIMO VIAGGIO
Film Commedia/Famiglia