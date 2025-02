Spettacolo.periodicodaily.com - Dischi Uappissimi Presenta il Singolo d’Esordio degli Alessandro Fiore: “Sei l’America Quando Chiudo gli Occhi”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

“Seigli” è il, collettivo pugliese di musica italiana, uscito ieri 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio.: Debutto con “Sei”Il collettivo pugliese di musica italianasta per debuttare con il suo“Seigli”, in uscita il 26 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Questo brano rapun primo passo significativo nel panorama musicale, unendo elementi di introspezione e confidenza tipici del cantautorato italianoanni ’70 a sonorità psichedeliche ispirate a band internazionali come Tame Impala e Beach House.Un Viaggio Musicale tra Passato e FuturoIl“Seigli” è frutto di un percorso musicale che invita l’ascoltatore a esplorare un panorama sonoro inedito.