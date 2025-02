Ilgiorno.it - Discarica abusiva in via Offelera. Condannati padre e figlio con il loro deposito di camion

per gli abusi nell’area di via della. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Monza Carlo Ottone De Marchi, che ha inflitto la pena di 15 mesi di reclusione e 12mila euro di multa ciascuno a Salvatore Fichera, 54 anni e alAngelo, 32 anni, per il reato di inquinamento ambientale, che ricomprende anche le altre fattispecie che prevedono una contravvenzione, abuso edilizio e. È stata riconosciuta la circostanza attenuante di avere bonificato il terreno prima dell’apertura del processo, bonifica che preclude la confisca. È stata anche condannata per inquinamento ambientale la società “LTF srl“ al pagamento di una sanzione amministrativa di 65mila ed è stato disposto il risarcimento dei danni di 6mila euro a Legambiente Monza che si era costituita parte civile.