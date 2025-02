Liberoquotidiano.it - Disastro Juve, "perché provo vergogna": Thiago Motta, accuse senza precedenti ai suoi giocatori

Un k.o. che fa male, forse più di quello in Champions. Specie con una strada quasi spianata fino alla finale di Coppa Italia, considerando che dopo l'Empoli, in semifinale, c'era il Bologna di Vincenzo Italiano: un avversario tosto ma sicuramente non insormontabile. Laè uscita ai calci di rigore contro la formazione toscana e sui social, oltre che in campo, sono divampate feroci le polemiche., in conferenza stampa, non ha nascosto gli errori fatti ed è stato durissimo con se stesso: "— le sue parole — Abbiamo fatto un primo tempo per cuie spero che anche i mieila provino. Possiamo sbagliare tutto ma non l'atteggiamento in questo modo. E poi sbaglio ionon ho fatto capire ail'importanza di questa partita e di vestire questa maglia".