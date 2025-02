Lettera43.it - Disastro del Moby Prince: cosa è successo il 10 aprile 1991

Nella serata del 10, il traghetto, costruito nel 1967 con il nome Koningin Juliana e acquistato dalla Navarma nel 1986, partì dal porto di Livorno alle 22.03 per la consueta traversata verso Olbia. A bordo si trovavano 75 passeggeri e 65 membri dell’equipaggio, guidati dal comandante Ugo Chessa. Alle 22.25, il traghetto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo della Snam a circa 2,7 miglia dalla costa toscana. L’impatto provocò la rottura della cisterna numero 7 della petroliera, che conteneva circa 2.700 tonnellate di petrolio Iranian Light. Parte del carburante si riversò in mare, mentre il resto investì la prua del traghetto. Le scintille generate dallo scontro delle lamiere innescarono un incendio devastante, che avvolse rapidamente la nave.I momenti dopo la collisione e i ritardi nei soccorsiLa prua deldopo l’incendio (Getty).