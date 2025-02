Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, recupero Bologna-Milan 0-0: Thiaw rischia l’autogol LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i rossoneri di Conceicao in tempo realeIlfa visita alin una gara valida comedella nona giornata del campionato diA, non disputata lo scorso 26 ottobre a causa del maltempo in Emilia. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 41 punti che saràdall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.Italiano e Conceicao, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i rossoneri di Sergio Conceicao sono reduci dalla rocambolesca sconfitta contro il Torino che ha fatto seguito alla cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Feyenoord. C’è bisogno di tornare subito al successo per puntellare la classifica e rilanciarsi per il quarto posto, obiettivo minimo di quest’anno.