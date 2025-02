.com - Dinosaurs Live Jurassic tour Exhibition arriva finalmente a Roma

Leggi su .com

: un appassionante viaggio nella storia del nostro pianeta con ricostruzioni animatroniche a grandezza naturalein Italiaun’esperienza indimenticabile, un appassionante viaggio nella storia del nostro pianeta per conoscere le specie che lo abitarono milioni di anni fa. Sarà per la prima volta aEur in via Oceano Pacifico 271 angolo Via C. Colombo dal 26 Febbraio al 30 Marzo 2025.Un folto gruppo di ricostruzioni animatroniche a grandezza naturale simuleranno il comportamento di questi animali preistorici con il fine di ricreare il mondo di questi giganti ai quali il nostro pianeta apparteneva più di 65 milioni di anni fa.Questa mostra itinerante ha visitato una decina di paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Norvegia, Polonia,nia, Grecia .