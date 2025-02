Anteprima24.it - Diga Campolattaro, Barone (Lega): “Domani saranno consegnate altre fasi dei lavori”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Grazie al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla struttura commissariale guidata dal professore Attilio Toscano le attività per i lavori alla diga di Campolattaro proseguono senza sosta". Così Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega Salvini Premier. "Domani saranno consegnate altre fasi dei lavori, relativi al lotto 3 – spiega – realizzazione del fascio tritubo dn 700, 1200, 1500 per una lunghezza di km 2,80 nei comuni di Castelvenere e San Salvatore Telesino, esecuzione dei lavori alla centrale idroelettrica del Grassano nel comune di San Salvatore Telesino. Dunque, grazie ancora una volta al ministro Salvini per aver mantenuto gli impegni assunti".