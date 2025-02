Biccy.it - Diego Daddi su OF, la compagna Elga Enardu rompe il silenzio: “Cosa penso”

, come sappiamo, è sbarcato su OnlyFans chiedendo la bellezza di 25 euro per vedere i suoi contenuti esclusivi.L’uomo, oggi quarantenne, ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore con, nonostante inizialmente corteggiasse un’altra persona. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi e, nell’ottobre del 2017, sono diventati marito e moglie. Come avrà reagito lei alla decisione di lui di mostrare – pare – le foto dell’amichetto in cambio di 25 euro?oggi ha voluto tranquillizzare tutti, chiarendo che il profilo dinon è stato hackerato. “Io e lui non siamo affatto in crisi, abbiamo semplicemente avuto un momento di tensione che abbiamo sbagliato a rendere pubblico sui social”, ha spiegato in una storia su Instagram, dopo che nelle ultime ore si era scambiata alcune frecciatine online con il marito.