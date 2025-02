Anteprima24.it - Di Maria all’Anci: “Porterò la voce dei piccoli Comuni”

Tempo di lettura: < 1 minutoPrimo consiglio dell’Anci per Antonio Diche ieri, insieme al primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, ha partecipato ai lavori che si sono svolti in Campidoglio presso la sala della Promoteca. “Il confronto con gli amministratori di tante altre realtà – ha dichiarato – è stato estremamente positivo. La condivisione e l’aggregazione sono la mano che muove l’azione dell’Associazione per affrontare le problematiche che attanagliano iitaliani. In quest’ottica, mi impegnerò per portare ladelle piccole realtà dell’area interna sannita. Voglio ringraziare per questa opportunità il sindaco Mastella che mi ha voluto nel Consiglio nazionale”.Antonio Di, già sindaco di Santa Croce del Sannio è presidente del Gal Alto Tammaro e dell’associazione Sannio Smart Land, che attua la Snai (Strategia nazionale delle aree interne), oltre ad essere presidente onorario di Noi di Centro.