Detroit non si ferma più, nono ko di fila per i Sixers

ROMA (ITALPRESS) –non sipiù. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte agli oltre ventimila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons sfruttano il fattore casalingo e inno l’ottava vittoria consecutiva, mettendo al tappeto anche i campioni in carica dei Boston Celtics: finisce 117-97 per la franchigia del Michiganstante i 27 punti firmati da Tatum, top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa, privi dell’azzurro Simone Fontecchio, ancora alle prese con l’infortunio alla mano patito nel match di Atlanta, 26 punti di Beasley e 21 di Cunningham. Nona sconfitta di, invece, per i Philadelphia 76ers: sul parquet del Madison Square Garden i New York Knicks si impongono in rimonta per 110-105 sfruttando la vena realizzativa di Brunson, capace di contribuire alla causa dei suoi con un bottino personale di 34 punti.