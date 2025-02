Leggioggi.it - Detrazioni per carichi di famiglia 2025: azzerate per figli over 30. Cosa cambia

La Legge di Bilancioha introdotto diverse modifiche alleperdi. Le nuove norme ridefiniscono le soglie di età e gli importi dellepera carico, stabiliscono criteri più restrittivi per altri familiari e introducono un’importante limitazione per i cittadini extra-UE con familiari residenti all’estero.Novità recepite ora dall’Inps con il messaggio n. 698 del 26 febbraio, che ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle nuove regole, chiarendo come queste modifiche impatteranno sui contribuenti. Le novità riguardano in particolare chi hatra i 21 e i 30 anni, chi convive con genitori o nonni a carico e chi ha familiari non conviventi o residenti fuori dall’Unione Europea.Ecco in dettaglio comeno leperdinele come fare per continuare a beneficiarne.