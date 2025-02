Ilfattoquotidiano.it - Detenuti suicidi? Per Nordio non c’è notizia, basta scorrere il giornale della Giustizia

In questo 2025 sono già 14 inelle nostre carceri. Puntualmente comunicati dal sindacato Uilpa che racconta dove e come ciò sia accaduto. Erano 89 al 31 dicembre 2024. Ma per il Guardasigilli Carlonon sono una. Semplicemente non esistono.Gnews, ilonline di via Arenula che ogni giorno celebra le gloriose gesta di. Sappiamo tutto di lui, dove ha parlato, cosa ha detto, chi ha incontrato. Foto, video, discorsi. Uno storytelling monografico. Dove niente sfugge, neppure un passo o una visita del monarca. Parla alla Camera? Ed ecco il filmato, senza che risuoni la bagarre dell’opposizione. Incontra gli avvocati? E qui le ola sono garantite. Qualunque sia l’organizzazione che incontra. Parla in tv? Il video è assicurato. Più che Gnews il sito dovrebbe chiamarsi “news”.