Tpi.it - Detectives – Casi risolti e irrisolti: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 febbraio

e irdi, 27Questa sera, giovedì 272025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondae ir, programma tv condotto da Giuseppe Rinaldi con al centro igiudiziari più famosi, ma anche quelli poco conosciuti, raccontati attraverso i documenti d’indagine.e cold case che hanno tenuto con il fiato sospeso gli italiani o che ancora aspettano che venga dato un volto all’assassino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Le indagini per l’omicidio di Teresa Buonocore avvenuto a Napoli nel 2010 e la scomparsa delle gemelline Alessia e Livia Schepp: storie al cento del secondo appuntamento. In studio, insieme a Rinaldi, il Dottor Pietro Morelli ed il Dottor Alfredo Fabbrocini.