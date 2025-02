Anteprima24.it - Deserta l’assemblea dei sindaci sull’ente d’ambito rifiuti. Il presidente Iacovella: “Accelerare sugli impianti”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ andatadeiin materia di gestione del cicloconvocata presso il Comune capoluogo. Solo dieci le fasce tricolori che hanno risposto al primo appello ed al secondo e così ildell’Entee sindaco di Casalduni Pasqualeha preso atto che non vi sarà discussione sul Pianoche è stato elaborato nei mesi scorsi.Secondo, la riunione odierna deisarebbe stata comunque soltanto consultiva e dunque le scarse presenze sarebbero state motivate dalla perdurante attesa di decisioni regionali in materia di rilancio e di sviluppo della raccolta differenziata. Nei giorni scorsi sono stati registrati alcuni eventi positivi per quanto concerne la delicata gestione deicome lo svuotamento della discarica commissariale di Toppa Infuocata di Fragneto Monforte e lo svuotamento dello Stir di Casalduni daicombusti causati dall’incendio del 2018; ma, d’altro canto, ancora mancanocapaci di trattare in particolare la frazione umida e lo stesso sito di trasferenza presso l’impianto di Casalduni.