Denunce e querele in aumento ma in Tribunale sono sempre meno

Notizie di reato,, esposti ein costante. La Procura di Como ha iscritto in un anno circa 20mila procedimenti, che vengono gestiti dal Procuratore Massimo Astori e da 9 Sostituti, a fronte di un organico che ne prevede 11. Mancano 14 dipendenti amministrativi su 38. La situazione inè anche peggiore, con centinaia di udienze che devono essere diluite in tempi lunghi e rinvii di mesi o di oltre un anno, seguendo procedure che"una corsa ad ostacoli". La fotografia dell’attuale situazione del palazzo di giustizia comasco arriva dal Procuratore, alla vigilia dell’astensione proclamata dalla magistratura per oggi, quando anche nell’atrio dellariano alle 11 sarà letto un comunicato contro la riforma costituzionale della giustizia, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare.