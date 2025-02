Unlimitednews.it - Deloitte “Per Agenda Draghi in Italia servono 80-100 miliardi annui”

ROMA (ITALPRESS) – Con un debito pubblico previsto a 3 miladi euro nel 2025 di euro e 86di euro spesa per interessi nel 2024, l’necessita di investire 80-100di europer 5-10 anni per raggiungere gli obiettivi di crescita, competitività e sostenibilità indicati da Marionel report The future of European competitiveness. Un contributo significativo potrebbe arrivare però dalla rigenerazione degli immobili pubblici, in linea con la Direttiva Case Green, con circa 200di euro di plusvalenza netta derivanti dalla rivalutazione complessiva del patrimonio immobiliare pubblico. E’ quanto emerge dal report di“Ridurre il debito pubblico invalorizzando i suoi asset reali. Padroni del nostro Destino”, lo studio che a partire dall’analisi del debito pubblicono indaga le possibili soluzioni che permettano al Paese di riprendere in mano il proprio destino attraverso l’autofinanziamento.