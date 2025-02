Ilgiorno.it - Delitto di Lodi, portafogli e telefono di Roberto Bolzoni trovati davanti alla casa di uno dei presunti assassini

– Dopo settimane di ricerche, giovedì mattina sono statiile ildi, l’uomo di 61 anni ucciso con 35 coltellate nella sua automobile in piazza Omegna alo scorso 18 febbraio. Entrambi gli oggetti sono stati rinvenuti dai carabinieri del Nucleo investigativo di fronte all’abitazione di Andrea Gianì, il giovane di 29 anni che, insieme aZuccotti (49 anni), è indagato dell’omicidio del sessantunenne. Omicidio di “Rambo”, dalle 35 coltellate alle chiavi dell’auto scomparse: ecco cosa sappiamo e i misteri da svelare I due indagati, zio e nipote, sono stati sottoposti a fermo domenica scorsa. Mentre Zuccotti, che ha precedenti per spaccio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, Gianì ha ribadito la sua estraneità ai fatti.