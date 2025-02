Juventusnews24.com - Del Piero Juve, Tacchinardi è certo: «È la figura giusta per rifondare, serve un personaggio che possa ricoprire questo ruolo»

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Radio Sportiva per analizzare la situazione in casa Juventus e in particolare il futuro della società. Ai bianconeri servirebbe una figura come Del Piero in dirigenza: di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Juventus ha bisogno di Alex Del Piero come figura principale. Ci vuole un personaggio particolare tra giocatori e società e la figura per ripartire e rifondare è lui».