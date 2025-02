Quotidiano.net - Decreto autovelox, l’esperto: “Servono ancora mesi prima che possa entrare in vigore”

Verona, 27 febbraio 2025 –e multe nulle in tutta Italia per mancata omologazione. Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, esperto di sicurezza che ha lavorato alvoluto dal governo per sanare il vulnus: quando arriva il testo? "Il tavolo tecnico ha concluso il suo lavoro, il testo è sul tavolo del ministro Matteo Salvini. Ilriguarda tutti gli strumenti di misurazione della velocità". I tempi previsti? "Ildovrà essere mandato alla Ue, per seguire la stessa procedura del seggiolino anti abbandono. E dovrà passare anche il vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Solo allora potrà essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Si tratta di un testo molto tecnico, ci sono sei articoli e 40 pagine con le procedure da adottare per le omologazioni di questi apparati.