Debutto al Quartetto per il giovane pianista bergamasco Daniele Martinelli

Bergamo. La Società deldi Bergamo da sempre si impegna a promuovere e sostenere i talenti del domani, offrendo loro occasioni di crescita artistica e visibilità nel panorama musicale: in occasione del recital di lunedì 3 marzo alle 20 alla Sala Piatti presenta al pubblico il giovanissimo.Classe 2004,propone un repertorio raffinato, che spazia dal classicismo romantico di Schubert alla modernità di Adès, passando per la profondità espressiva di Brahms e l’intensità visionaria di Skrjabin.Il concerto si apre con la Sonata n. 17 in re Maggiore, D. 850, Gasteiner Sonata di Franz Schubert, tra le opere più imponenti del compositore viennese. Caratterizzata da una scrittura brillante e un lirismo profondo, la Gasteiner Sonata è un capolavoro del repertorio pianistico, con una straordinaria varietà di colori e dinamiche.