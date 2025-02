Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, i giocatori devono aspettarsi l’inaspettato, afferma Sony

Mentre cresce sempre di più l’attesa per2: On Theha aggiornato la descrizione del gioco su PlayStation.com con un chiaro avvertimento ai fan:preparasi al. L’eredità del primo capitolo continua con una nuova avventura in cui Sam Bridges e i suoi compagni affrontano un viaggio per la salvezza dell’umanità, mettendo in discussione il concetto stesso di connessione. Il mondo di gioco, più vasto e mutevole che mai, sarà popolato da nemici ultraterreni e ostacoli unici, offrendo sfide inedite nell’esplorazione e nel combattimento.Come riportato da Eurogamer,ha confermato che2 manterrà il suo carattere open world con ambienti estremamente diversificati e densi di segreti da scoprire. Ipotranno affrontare il viaggio con approcci differenti: aggressivi, furtivi o evitando del tutto il combattimento, seguendo le orme del primo capitolo.