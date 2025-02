Universalmovies.it - Death of a Unicorn | Il nuovo trailer del fantasy a sfondo horror A24

A24 è tornata a mostrare nuove immagini daof a, il bizzarrocon protagonisti Paul Rudd e Jenna Ortega.Con una release teatrale fissata per il 28 marzo prossimo,of aè tornato a mostrarsi in rete attraverso un, se vogliamo ancor più bizzarro. Nel film, infatti, un uomo e sua figlia investono con l’auto uno – si avete letto bene – e portano il corpo a casa del capo miliardiario. Ciò che ne viene dopo è un susseguirsi di eventi terrificanti che scaturiscono dall’ingordigia umana.of aconta un cast formato da Jenna Ortega e Paul Rudd, ma anche Will Poulter, Téa Leoni, Richard E. Grant, Anthony Carrigan, Sunita Mani e Jessica Hynes. La regia è di Alex Scharfman, mentre la produzione è stata curata dallo stesso regista, assieme a Tyler Campellone, Tim Headington, Drew Houpt, Lucas Joaquin, Lars Knudsen e Theresa Steele Page.