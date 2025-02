Gamberorosso.it - "Dealcolati? Siamo pronti a investire anche in Italia". Nel bilancio di Zonin1821 i vini no-low guadagnano spazio

Leggi su Gamberorosso.it

Cresce l'interesse della grande distribuzione per ie cresce, allo stesso tempo, la possibilità di attivare una produzione indino-low alcol. Parola di Pietro Mattioni, amministratore delegato di, storico gruppo veneto che nel 2024 ha visto incrementare i suoi ricavi dalle vendite di vino da 195 a 210 milioni di euro. Il manager, per il settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, ha provato a tracciare undella categoria no-low, a due anni dal lancio altaly 2023 di due etichette dealcolate, riflettendo sul ruolo dei nuovi consumatori masulle possibilità di crescita di questo specifico segmento, chel'd'ora in avanti potrà sfruttare come arma in più sui mercati e che proprio la distribuzione moderna sta guardando con interesse, come emerso dai pareri raccolti da Gambero Rosso nei mesi scorsi.