Terzotemponapoli.com - De Biasi, Togna e Gautieri Stile TV su Napoli-Inter e sulla squadra azzurra

Leggi su Terzotemponapoli.com

TV nel corso della trasmissione “Salitegiostra” di Raffaele Auriemma èvenuto Giovanni De, allenatore ed ex tecnico di Inzaghi al Carpi“Ilavendo il vantaggio di non avere le Coppe Europee e la Coppa Italia è già tranquillamente proiettato nel centrare l’unico obiettivo che è lo scudetto e sarebbe straordinario vista la stagione passata. Gli avversari sono due: Atalanta e. Ladi Milano è impegnata su 3 fronti e questa è la variabile, l’Atalanta invece è uscita dalle coppe Europee, può dedicarsi solo al campionato ed ha una rosa importante. C’è da capire la sconfitta Como quanto pesa nell’economia dell’obiettivo finale. Conte ha fatto un lavoro straordinario a, dal punto di vista fisico e di testa della. Poi, se a campionato in corso si è reso conto che si poteva migliorare lacredo lo abbia fatto presente alla società che gli avrà detto così lacosì va bene oppure non ci sono le risorse per andare sul mercato.