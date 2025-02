Quotidiano.net - Dazi Usa al 25% anche per la Ue. Confindustria: "È l’ora più buia"

Leggi su Quotidiano.net

"È un’ora": così il presidente diEmanuele Orsini commenta a caldo la notizia suiche viene da oltreoceano: saranno del 25%per i prodotti europei. È stato il presidente americano Donald Trump a confermarlo ieri: "Noi abbiamo preso la decisione e l’annunceremo prossimamente", ha detto Trump: isui prodotti europei saranno "del 25%". Il tycoon ha poi sferrato un attacco durissimo contro l’atteggiamento dell’Ue, che "non accetta le nostre auto o i nostri prodotti agricoli, si approfitta di noi. Io amo i Paesi della Ue, ma siamo onesti: l’Unione Europea è nata per fregare gli Stati Uniti e sta facendo un buon lavoro, ma ora sono io presidente". Poi la conferma: le tariffe per i prodotti in arrivo dall’Europa negli States saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, che dovrebbero scattare il 2 aprile.