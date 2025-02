Lapresse.it - Dazi, Ue: “Incredibile dover commentare Trump, Unione una manna per Usa”

Il presidente americano, Donald, ha dichiarato che presto presenterà la sua decisione in merito ainei confronti dell’Europea. Il leader della Casa Bianca ha aggiunto che “in termini generali” isaranno del 25% “sulle auto e su tutte le altre cose”. “A volte è difficile credere dioffrire risposte a questo tipo di cose. Ma visto che l’avete chiesto, crediamo che l’Europea, sin dalla sua fonone, sia stata unaper gli Stati Uniti. Perché creando un mercato unico ampio e integrato, l’Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori dell’Ue e armonizzato standard e regolamenti in tutti i nostri stati membri. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi” è la replica del portavoce della Commissione europea, Olof Gill, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Donaldsecondo cui ‘l’Ue è nata per fregare gli Usa‘, nel briefing quotidiano con la stampa.