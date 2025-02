Puntomagazine.it - Dazi Trump, Castellone (M5S): “Adesso cosa dirà Meloni ad aziende e lavoratori?”

(M5S) suidi: ‘diranno i sovranisti? Invece dei vantaggi, rischi peritaliani’“Sono molto curiosa di sentirediranno “patrioti” e “sovranisti” suiannunciati da” così la vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) su X. “Sono settimane che ci raccontano di avere un rapporto speciale con, che avrebbe portato vantaggi al Paese. E invece la realtà come sempre è diversa. Sarà interessante vedere come risponderanno alle tanteitaliane che subiranno un duro contraccolpo dai, o aiche perderanno il posto di lavoro.Però intanto gli affari di Musk in Italia sembrano andare benissimo.”L'articolo(M5S): “ad?” proviene da Punto! - Il web magazine.