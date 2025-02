Iltempo.it - Dazi, l'Ue replica a Trump: "Il nostro mercato è una manna per gli Usa"

Entra nel vivo lo scontro commerciale tra Usa e Ue. Bruxelles non ha ancora annunciato le contromisure aiannunciati da Donalddel 25% sulle merci provenienti dal Vecchio Continente, ma fa sapere che la risposta non tarderà ad arrivare. All'accusa del tycoon che "l'Ue è nata per fregare gli stati Uniti", la Commissione europea risponde con stupore e insofferenza: "A volte è difficile credere di dover offrire risposte a questo tipo di cose", afferma un portavoce rispondendo alla stampa. "Crediamo che l'Unione Europea, sin dalla sua fonone, sia stata unaper gli Stati Uniti. Perché creando ununico ampio e integrato, l'Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori dell'Ue e armonizzato standard e regolamenti in tutti i nostri stati membri. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi", fa notare.