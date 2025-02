Gamberorosso.it - "Dazi al 25% sui prodotti Ue": l'annuncio di Trump. Per cibo made in Italy stangata da 2 miliardi di euro

Ci siamo, quasi. Donaldtorna a parlare di aumento dei «doganali del 25%» nei confronti dell'Unionepea. Lo fa in occasione del primo consiglio dei ministri della sua nuova amministrazione. E se la prende, come promesso qualche mese fa in campagna elettorale, contro il Vecchio Continente con un duro attacco: «Amo i Paesipei, nella loro diversità, ma l'Unionepea è stata progettata per ingannare gli Stati Uniti. Però, ora, ci sono io alla presidenza».ha quantificato in 300di dollari il deficit commerciale degli Usa nei confronti dell'Ue. Cifra che Bruxelles ha ridimensionato a circa 50, dicendosi comunque pronta a reagire «con fermezza», come annunciato dal vice presidente esecutivo, Stéphane Séjourné, con un post su X in cui ha parlato di tariffe «ingiustificate».