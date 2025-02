Thesocialpost.it - Davide Ferrerio picchiato e ridotto in coma per scambio di persona: condanna definitiva a 12 anni

Leggi su Thesocialpost.it

laa 12e 8 mesi di reclusione per Nicolò Passalacqua, responsabile della brutale aggressione a, il 22enne bolognese finito innell’agosto del 2022 a Crotone, dopo essere stato vittima di unodi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato, confermando l’accusa di tentato omicidio.Passalacqua aveva cercato di ottenere una riqualificazione del reato in lesioni gravissime, appellandosi alla sentenza emessa nel processo parallelo nei confronti della donna ritenuta l’istigatrice dell’aggressione. Nel maggio scorso, infatti, il Tribunale di Crotone hato la donna a 8di reclusione, ma con un’accusa meno grave: concorso anomalo in lesioni gravissime anziché concorso in tentato omicidio.Durante quel processo, il consulente nominato dal Tribunale aveva sostenuto che la vittima non fosse stata colpita con due pugni, come inizialmente ipotizzato, ma con un solo colpo alla regione frontale.