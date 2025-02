Palermotoday.it - Davide Calgaro a Palermo con "Millennium Bug": nel nuovo spettacolo tutti i difetti di fabbrica della sua generazione

Leggi su Palermotoday.it

Dopo una serie di sold out nei club di mezza Italia,, stand up comedian e attore classe 2000, reduce dal successo di "Hanno Ucciso L’Uomo Ragno - La vera storia degli 883" (in cui interpretava Cisco), arriva in Sicilia. Martedì 11 marzo sarà a, al Mind house, con.