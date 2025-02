Lettera43.it - David di Donatello, l’albo d’oro: tutti i vincitori nella categoria miglior film

Pur essendo oggi il premio più ambito della manifestazione, ildiper ilnon nato in concomitanza con la prima storica edizione del 1956. Laha debuttato infatti solamente con la 15esima del 1970 e da allora ha sempre fatto parte dell’evento a eccezione solo del 1980. Nove delle prime 10 volte hanno visto un’assegnazione ex aequo tra due o addirittura tre lungometraggi come nei casi del 1971 e del 1979. Tanti i registi del nostro cinema che lo hanno conquistato, da Federico Fellini a Ettore Scola, passando per Roberto Benigni, Massimo Troisi, Elio Petri e Bernardo Bertolucci. L’elenco cronologico dii successi anno per anno.dicompleto dellaPaolo Sorrentino con ildi2022 (Getty Images).