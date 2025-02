Lettera43.it - David di Donatello 2025, le votazioni: quando sono e come funzionano

diraggiungono la 70esima edizione. Fra i più importanti premi cinematografici in Italia, hanno luogo a cavallo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate dal 1956,Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida si imposero rispettivamentemiglior attore in Pane, amore e.. eattrice protagonista de La donna più bella del mondo. Per conoscere i potenziali vincitori del, tuttavia, bisognerà attendere la fine di marzo,l’Accademia del cinema italiano annuncerà le nomination delle varie categorie. Lesaranno aperte infatti dal 5 al 23 secondo criteri e regolamento molto simili a quelli dell’Academy statunitense che assegna i premi Oscar. Per quanto riguarda la cerimonia, non c’è ancora una data: l’evento si terrà verosimilmente alla fine di maggio a Roma con diretta sulle reti Rai.