Lettera43.it - David di Donatello 2025, le shortlist in otto categorie

Leggi su Lettera43.it

Per la prima volta nella loro storia, idihanno introdcon la 70esima edizione le, anche se solo perdelle 22totali. Conosciute soprattutto grazie agli Oscar, ma adottate da diversi riconoscimenti internazionali, rappresentano le rose ristrette di 15 progetti tra cui poi, a seguito del primo turno di votazioni, escono le attese nomination o candidature. Nello specifico, per isono state annunciate quella del miglior casting, la categoria inedita attesa al debutto assoluto, e quelle di acconciatura, compositore, costumi, effetti visivi, scenografia, suono e trucco. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di valorizzare e dare maggior rilievo alle varie competenze professionali che contribuiscono alla nascita di un lungometraggio. Presenti nei vari elenchi ben 40 titoli che hanno ricevuto segnalazioni in più