Darmian che tegola lo stop è lungo | gli esiti degli esami

Brutte notizie per l’Inter e per Matteo, che sarà costretto a restare ai box per circa un mese. Il difensore nerazzurro ha riportato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra durante il match di Coppa Italia contro la Lazio lo scorso martedì. Glistrumentali hanno confermato l’infortunio, e secondo quanto riportato da Sky Sport, il recupero richiederà almeno quattro settimane.L’ex Manchester United salterà così cinque impegni cruciali per la squadra di Simone Inzaghi: la sfida di campionato contro il Napoli, il doppio confronto con il Feyenoord in Champions League, oltre agli scontri di Serie A con Monza e Atalanta. Lo staff medico nerazzurro sta già lavorando per permettergli di tornare in forma per la gara contro l’Udinese, in programma il 30 marzo, subito dopo la sosta dedicata alle Nazionali.