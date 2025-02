Gamberorosso.it - “Dare più peso ai vignaioli è possibile: l’Oltrepò ne è l'esempio”. Rita Babini rilancia la storica battaglia Fivi

Un piccolo passo per, un grande passo per idi tutta Italia. Il cambio di statuto che la scorsa settimana ha rivisto il sistema di voto dentro al Consorzio vini del pavese non è passato inosservato, tanto da spingere la nuova presidente della Federazione italianaindipendentia scrivere una lettera per congratularsi con i vertici dell’ente di tutela per il cambio di passo: «La dimostrazione tangibile che la necessità di una più equa e democratica rappresentanza di tutta la filiera va a braccetto con la sfida della riforma del sistema produttivo in termini qualitativi», si legge nella missiva.Da anni, infatti,si batte peruna rappresentanza equa dentro ai consorzi, troppo spesso sbilanciati verso i grandi numeri a discapito dei piccoli produttori.