Daniele Rezza accoltellatore seriale? "Mesi prima di uccidere Manuel Mastrapaqua aggredì un minorenne di Rozzano"

Milano – La coltellata al petto cheha inferto aMastrapasqua nella notte dello scorso 11 ottobre a, uccidendolo per rubare un paio di cuffiette, non era la. Qualche mese, a fine giugno, il ventenne reo confesso avrebbe aggredito “con un coltello da cucina a lama seghettata” un ragazzo di 17 anni, sempre a, causandogli per fortuna solo “un piccolo taglio” superficiale. L’episodio, che non venne denunciato, è emerso soltanto a seguito delle indagini dei carabinieri per l’omicidio di Mastrapasqua. A raccontare quel fatto è stata la sorella di, che nei giorni successivi alla morte del fratello aveva aveva saputo da alcuni amici di quell’aggressione. A quel punto ha contattato il ragazzo che si era salvato, ricostruendo l’accaduto e denunciando tutto ai carabinieri.