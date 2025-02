Ilnapolista.it - Dall’Igna: «Marquez alla Ducati scelta difficile, abbiamo dovuto rinunciare a Martin»

Gigi, il direttore generale dicorse spiega pregi e differenze di Pecco Bagnaia e Marcal Corriere della Sera.«Due piloti diversi per stile di guida, ma uguali per determinazione e professionalità». La stagione della MotoGp parte domani.Leggi anche:: «Il profilo basso diindimostra che è una persona intelligente»: «Volevamo tenere»Due piloti diversi, per carattere e storia personale. Lo saranno anche nell’approcciogara?«Onestamente non vedo grosse differenze, sono due campioni, due professionisti che si allenano in egual misura, uno, Bagnaia, supportato dall’accademy (fondata da Valentino Rossi, ndr) l’altro in totale autonomia».Chi dei due guiderà lo sviluppo tecnico?«A novembre, a Valencia,fatto il primo test con Marc e i suoi commenti erano molto allineati a quelli di Pecco.