Agi.it - Dalla guerra ai 'cacicchi' alla tela delle alleanze, i due anni di Elly Schlein

Leggi su Agi.it

AGI - "Non ci hanno visti arrivare", diceva duefaSchlein. Era il 26 febbraio del 2023 e al Monk, locale in quel di Pietralata, quartiere est di Roma,festeggia fra pochi intimi la vittoria alle primarie del Partito Democratico. Pochi intimi perché il grosso del circo mediatico è diviso fra Casalecchio di Reno, base del comitato di Stefano Bonaccini, e il Nazareno, centro dei 'flussi' dei dati dei gazebo. In pochi, fra dirigenti e analisti, hanno scommesso sulla vittoria di questa 40enne (il prossimo 4 maggio) con la fissa per la musica indie e i videogames. Per tutti è "l'onda Schlein", l'effetto novità che sembra voler travolgere il partito, le sue liturgie, i suoi vertici. E' per inseguire quell'effetto novità che, tantoquanto Bonaccini, conducono due campagne per le primarie lasciando i capicorrente e i dirigenti storici del Pd fuoriporta.