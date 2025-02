Ilrestodelcarlino.it - Dal restyling alla riconversione. Il bando per le strutture ricettive

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stato un incontro informativo molto partecipato quello tenutosi a Cupra Marittima sul nuovodella Regione Marche per la riqualificazione e realizzazione di, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confartigianato Marche. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini, della dirigente del settore Turismo della Regione Marche, Paola Marchegiani e di numerosi operatori e progettisti del settore turistico, interessati ad approfondire le opportunità offerte dai bandi regionali. Presenti, tra gli altri, il sindaco Alessio Piersimoni, il vice sindaco Lucio Spina, l’assessore al Turismo Daniela Luciani, che ha organizzato l’evento, i consiglieri Mirella Crescenzi e Remo Lelli, e per la Confartigianato il responsabile di area per la provincia di Ascoli Piceno, Stefano Santini e il collega Paride Di Lorenzo.