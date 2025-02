Formiche.net - Dal petrolio all’IA. Chi è Tahnoon bin Zayed, l’uomo che sta trasformando gli Emirati Arabi Uniti

Se glistanno cercando di trasformarsi da gigante petrolifero a potenza tecnologica mondiale, molto se non tutto è dovuto abinal Nahyan. Fratello del presidente Mohamed binbin Sultan al Nahyan e consigliere per la sicurezza nazionale, la sua passione per l’intelligenza artificiale era sbocciata a inizio secolo, quando il programma Hydra aveva dimostrato di potersela giocare con i più grandi giocatori di scacchi, uno degli hobby preferiti di. L’amore è definitivamente sbocciato vedendo il programma di Google, AlphaZero, battere il miglior programma di scacchi al mondo in sole quattro ore. Da quel momento,sta cercando di portare la monarchia del Golfo su vette inesplorate.L’obiettivo da raggiungere entro il 2031 è incentrare il 40% del Pil sull’IA e per riuscirci glisono diventati il primo paese al mondo a nominare un premier di Stato per questo settore, si sono prefissati di formare un milione di persone entro il 2027 e stanno attraendo talenti oltreconfine.