Palermotoday.it - Dal Capo allo Zen, da Partinico alla Kalsa torna il Carnevale Sociale: nove tappe in quattro giorni

Leggi su Palermotoday.it

In tutti questi anni ilha attraversato la città con cortei colorati e festosi creando momenti di festa e di comunità, ma anche occasioni condivise per parlare di diritti in tutti i quartieri dove operano le decine di associazioni, movimenti, scuole e parrocchie che partecipano.