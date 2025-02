Romadailynews.it - Dal 17 marzo il nuovo ponte dell’Industria aperto alla circolazione

Leggi su Romadailynews.it

Ilaprirànella settimana del 17. Dopo l’incendio dell’ottobre 2021, ilsarà più largo e resistente, percorribile dagli autobus e con due passerelle protette e sicure per i pedoni e per i ciclisti.Ad annunciarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario Straordinario del Giubileo, che ha spiegato durante una diretta radiofonica: “Si tratta di un. Il vecchio già aveva una portata molto bassa, 7 tonnellate, non reggeva gli autobus. Poi dopo l’incendio la portata era scesa a 3,5 tonnellate, era quindi inutilizzabile. Avremmo dovuto chiuderlo, invece abbiamo deciso di fare un, ma molto più capiente“.Ilpotrà portare 30 tonnellate e sarà percorribile anche dagli autobus.“È stato un lavoro titanico, per gennaio non ce l’hanno fatta.