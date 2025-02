Dacia Jogger | tecnologia ADAS per sicurezza e comfort

Leggi su .com

(Adnkronos) –è il crossover versatile che unisce l’ampiezza di una familiare, la praticità di un multispazio e l’assetto solido di un SUV. Disponibile fino a 7 posti, offre un’esperienza di guida stabile e sicura, arricchita da avanzati sistemi di assistenza alla guida () progettati per garantire protezione e benessere a bordo., .L'articoloperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?