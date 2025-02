Ilrestodelcarlino.it - Da "The Voice Kids" al nuovo singolo: "Così canto l’amore più autentico"

per la cantante anconetana Melissa Agliottone, che a soli 14 anni è già una delle voci più promettenti della scena musicale italiana. Dopo aver conquistato pubblico e critica vincendo la prima edizione di "The" su Rai 1, Melissa ha avuto l’onore di esibirsi davanti a Papa Francesco allo Stadio Olimpico di Roma, di aprire concerti per icone come Loredana Bertè, Rettore e Rosa Chemical e di essere scelta come rappresentante italiana al "Junior Eurovision Song Contest". Ora, con il"Mon Cher" la giovane artista dorica prosegue il suo percorso raccontando le relazioni basate sull’apparenza e il bisogno di autenticità in un mondo che spesso si ferma alla superficie. "Mon Cher" è un ritratto lucido della superficialità nei rapporti di oggi, che racconta il vuoto, la sensazione di smarrimento di chi cerca conferme negli altri senza mai trovare un reale sostegno, di chi colleziona attenzioni senza saper dare valore ai sentimenti.